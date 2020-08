Il Torino e Fabio Borini sono sempre più distanti: l'attaccante in scadenza di contratto con il Verona non convince a pieno il direttore tecnico Davide Vagnati, che preferirebbe focalizzare i propri discorsi su altri giocatori maggiormente idonei al 4-3-1-2 di Marco Giampaolo.



Borini nel Torino dovrebbe spesso adattarsi al ruolo di mezzala nel centrocampo a tre, anche perché in attacco rischierebbe di trovare poco spazio con la concorrenza di Andrea Belotti e Simone Zaza.