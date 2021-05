Ha subito una brusca frenata la trattativa tra il Torino e l'Hajduk Spalato per Mario Vuskovic. Il club croato, per il momento, non è intenzionato ad abbassare le proprie pretese economiche (sono circa 6 i milioni di euro richiesti per il cartellino del difensore) e il direttore tecnico Davide Vagnati ha messo in stand-by la trattativa.



Il Torino non vuole andare oltre ai 3,5 milioni di euro, anche perché Vuskovic sarebbe una riserva nel Torino di Ivan Juric. Per questo motivo la trattativa ha ora subito uno stop.