Nicolò Frustalupi, vice di Mazzarri, oggi in panchina contro il Cagliari, parla dopo il pareggio con i sardi: "Ancora non ho sentito il mister, probabilmente non sarà contento del risultato: sarà soddisfatto della prestazione, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo dominato magari non del risultato. Vedremo domani cosa mi dirà, oggi tutti avremmo voluto dedicargli una vittoria".



L'ANALISI - "Nel secondo tempo abbiamo creato un sacco di occasioni, abbiamo dominato. Siamo venuti qui per vincere ma è stato bravo il loro portiere. Non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Nel primo tempo avremmo potuto fare qualcosa di più, ma nel secondo abbiamo provato a vincerla. Nel secondo tempo il Cagliari ha allentato il ritmo del pressing e allora abbiamo provato a inserire giocatori offensivi. Peccato per non essere riusciti a vincerla".