Fra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nel corso della sessione invernale di calciomercato c'è anche Luca Gemello. Non si tratterebbe di una bocciatura per l'estremo difensore ma Davide Vagnati e Urbano Cairo stanno valutando l'ipotesi di cederlo in prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità.



Tra le squadre interessate a Gemello c'è il Catanzaro, che milita nel campionato di Serie B.