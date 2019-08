Direttamente dall'Olanda arriva la notizia che Torino e Genoa, per rinforzare la propria fascia sinistra, hanno messo nel mirino lo stesso giocatore: ​Thomas Ouwejan dell'Az Alkmaar. Classe 1996, il prezzo del suo cartellino è di 6 milioni di euro: al momento, però, nessuno dei due club italiani ha presentato un'offerta per il giocatore.



Il Torino non considera Ouwejan una priorità e per questo motivo sta seguendo anche altri giocatori che possano ricoprire il ruolo di terzino sinistro.