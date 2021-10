Sono due delle squadre più antiche e gloriose d'Italia. Squadre in grado di dominare in epoche diverse il calcio nostrano, tanto da essere precedute nella classifica degli scudetti conquistati soltanto dalla Juventus e dalle due milanesi.E anche se negli ultimi decenni i rispettivi blasoni si sono coperti della polvere del tempo che fu,. Vuoi per la viscerale e atavica fede, spesso tramandata per generazioni, nutrita dalle due tifoserie, vuoi anche per le tante storie che l'incrocio tra il granata e il rossoblù ha sempre saputo regalare fuori e dentro il campo.Vittorie, sconfitte, gioie collettive e drammi epocali hanno segnato le vicende dimolto più di quanto non dicano le 129 occasioni in cui il Toro e il Grifone hanno duellato nello spazio ristretto di un rettangolo erboso.. Anche se in realtà la loro storia sarebbe addirittura più antica di oltre vent'anni. Tra le formazioni che il Genoa superò nel maggio 1898 per conquistare il primo scudetto del calcio tricolore ci fu infatti anche l'Internazionale Torino, una delle costole che da lì a qualche anno avrebbero dato vita al Torino Foot Ball Club.Ma quella è un'altra storia, tanto che per gli annali. Esattamente un secolo una settimana fa. La Serie A sarebbe stata creata soltanto otto anni più tardi e il massimo torneo nazionale allora si chiamava Prima Divisione. Ma il calcio già scaldava il sangue degli italiani eNon fosse altro perché a guidare le compagini c'erano due veri e propri mostri sacri del pallone: da una parte il padre calcistico della Patria Vittorio Pozzo, dall'altra colui al quale si deve l'usanza di definire 'Mister' l'allenatore, William Garbutt. La sfida la vinse il Genoa, all'epoca un'autentica corazzata capace di imporsi 2-0 in casa dei rivali grazie alle reti di Daniele Moruzzi nel primo tempo e di Edoardo Catto nella ripresa.. E non solo nel calcio. Gol e passione, cadute e risalite, estasi e disperazioni si sono alternate come le stagioni nel dna dei tifosi., pronte stasera per ritrovarsi ancora una volta l'uno di fronte all'altro.. Pagine oggi un po' ingiallite dall'ingiuria dei decenni ma che nonostante tutto continuano ad alimentare il mito del Toro e quello del Grifone. Aldilà del tempo e dei suoi soprusi.