Le norme anti-Covid non permettono ai tifosi di assistere alle partite allo stadio, è così che un gruppo di sostenitori del Torino ha deciso di ritrovarsi all'esterno dell'Olimpico Grande Torino per incitare la squadra nello scontro salvezza contro il Genoa e, allo stesso tempo, per continuare la contestazione alla società.



"Non contestiamo il Toro ma una società senza decoro" e "Basta Cairo... vattene" sono i due striscioni che sono stati posti di fronte alla tribuna . Mentre all'interno dello stadio le due squadre si stanno affrontando, dall'esterno arrivano i cori dei tifosi granata.