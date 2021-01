Lukas Lerager non giocherà nel Torino nella seconda parte di questa stagione: la trattativa per l'acquisto del centrocampista danese è infatti definitivamente tramontata.



La società granata non è riuscita a trovare l'accordo per il Genoa, che avrebbe voluto vendere il centrocampista a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, il Torino invece non si è mosso dalla sua offerta iniziale: prestito con diritto di riscatto. La società granata ha così virato su Rolando Mandragora.