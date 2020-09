Il tecnico delcommenta a Sky Sport la sconfitta in casa della Fiorentina: "Finché c'è stata lucidità e birra nelle gambe abbiamo fatto un buon primo tempo, nella seconda parte della gara siamo calati e abbiamo concesso di più. Lo sapevo, la mia preoccupazione era sulla durata di 95 minuti visto che abbiamo giocato solo tre amichevoli, con minutaggio ridotto. Siamo in costruzione, la squadra non ha lesinato impegno ed energie, aver perso la birra non è una loro responsabilità".- "E' uno dei leader della mia squadra, non è un grande play palleggiatore ma con lui ho garanzie sotto altri punti di vista. Non è quella la nostra priorità sul mercato. Qual è? Chiedetela a Vagnati, ma io parlo e mi confronto con club e presidente ogni giorno, ho cercato di portare avanti idee più funzionali".- "Qualità? Innanzitutto serve tantissimo lavoro. Poi, quando la squadra avrà una buona condizione fisica, faremo anche valutazioni diverse. Ora devo badare al sodo e non all'estetica, capire quale sia la forza di questa squadra da ricostruire anche nell'autostima, dopo un campionato non all'altezza in cui sono state perse venti partite, troppe. I calciatori mi danno disponibilità e di questo sono scontento. C'è stata anche un pizzico di sfortuna, ma siamo sul pezzo e lavoriamo".- "Ai miei ho detto che posiamo difendere pure tenendo il pallone, ma bisogna saper gestire anche i tanti momenti di difficoltà nel corso di una partita: lì fai la differenza e se sei forte mentalmente ci riesci meglio. Magari sei pure un po' più fortunato".- "I calciatori si sono spesi e messi a disposizione. L'autostima la si costruisce anche con i risultati e non solo con le parole. E' comunque una squadra seria che lavora benissimo e io credo che col tempo non si possa far altro che migliorare, diventando più forti anche sul piano mentale".- "È stato un acquisto importante del club. A mio avviso è forte, in questo mese ha accusato dei problemi e ho visto in Berenguer le qualità per poter giocare trequartista: è bravo nel traffico, freddo e fa stop orientati. Pure Verdi nasce ala, ma non credo che questo sia un problema. In quel ruolo io spesso ho fatto giocare degli attaccanti e dei finti attaccanti, serve la qualità. Per me in quel ruolo siamo coperti".