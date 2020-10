"Lukic per me è una mezzala". E ancora: "Mi piace che i giocatori abbiano una loro specificità nel ruolo". Frasi, queste, pronunciate nelle scorse settimane da Marco Giampaolo. Alla prima partita in cui ha schierato il numero 7 titolare, il tecnico del Torino lo ha però posizionato nel ruolo di trequartista alle spalle dei due attaccanti, Belotti e Bonazzoli.



Il tecnico granata sembra dunque aver cambiato idea riguardo a Lukic, anche perché ha dichiarato di considerare il neoacquisto Gojak una mezzala e non un trequartista: Lukic potrebbe essere riproposto alle spalle dei due attaccanti anche contro il Sassuolo.