Al termine del 3-0 di Parma, Marco Giampaolo ha parlato a Sky: "Le prime rimonte subite erano diverse, quella di Napoli o in casa col Bologna avevano un sapore diverso. Non è detto che ogni volta in cui vai in vantaggio poi vinci. Credo che la squadra abbia superato quelle difficoltà che stiamo cercando di mettere a posto. Potevamo gestire meglio il vantaggio, lo abbiamo fatto nel secondo tempo e nei minuti finali abbiamo chiuso la partita. Se non perdi la fiducia e lavori bene, qualcosa torna indietro".



SU IZZO E SIRIGU - "Recuperati? Sì. Parliamo di due giocatori forti, su questo non li ho mai messi in discussione. Le cose da mettere a posto erano altre, magari lo sono ancora. Izzo ha fatto un gran gol".



SUL CAMBIO MODULO - "Non faccio lo schizzinoso, posso anche giocare in maniera diversa, si impara sempre qualcosa in più. La squadra sa indossare bene quell'abito lì, lo so. Bisogna essere coerenti con le caratteristiche dei giocatori".



SULLA FIDUCIA DELLA SOCIETA' - "Sono stato quotidianamente con Vagnati e il presidente. Non ho mai avuto l'impressione di una mancanza di fiducia, non ho mai respirato sfiducia. Non è che ora mi senta al sicuro, assolutamente no, ma probabilmente hanno riscontrato un attaccamento della squadra nonostante i risultati negativi".