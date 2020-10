Marco Giampaolo, allenatore del Torino, parla a Torino Channel alla vigilia della sfida contro la Lazio: “Cairo? Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione: siamo stati a contatto nell’ultimo periodo, seppur rispettando il distanziamento. E anche questo rientra nei casi di cui parlavo prima. Le difficoltà? Ci sono sempre, in ogni partita, ma mi aspetto di mettere un mattone sopra l’altro: non dieci, ma almeno uno, per garantirci una risalita costante e a piccoli passi. La squadra ha bisogno di uno step alla volta per ritrovare fiducia e autostima”.



IL CALENDARIO - “Lazio, Crotone e Genoa? E’ un passaggio importante, abbiamo tre partite ed è uno snodo per il presente e per il futuro”.



SU VERDI - “Il ruolo? In uno dei ruoli offensivi, ora siamo privi di Zaza e Millico e quindi deve adattarsi. Con le sue caratteristiche può fare tutto. In questo momento ha fatto un certo tipo di gara a Sassuolo, ma ricoprirà uno dei ruoli offensivi”.