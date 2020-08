Non solo Ricardo Rodriguez: nel giorno dell'ufficialità del passaggio dello svizzero al Torino, il club granata cerca un nuovo colpo d'esperienza. Gli occhi vanno, nuovamente, a un ex Milan: vicinissima l'intesa con Lucas Biglia sulla base di un contratto annuale con opzione per il secondo anno a 2 milioni netti a stagione. Il Toro ha chiesto all'entourage qualche giorno per valutare l'operazione, l'argentino ha messo in stand-by le altre offerte, ma nei prossimi giorni può arrivare la fumata bianca.