Dopo la vittoria nel recupero sul Genoa, Marco Giampaolo tira un sospiro di sollievo: "Io ho un rapporto fiduciario, aperto, schietto e diretto. Non è facile avere questo atteggiamento quando si pareggiano o si perdono gare quasi chiuse. Sono colpi psicologici difficili da subire - si legge su Toronews.it -. Le mie sensazioni verso i miei calciatori sono sempre state positivi. Bisogna superare le difficoltà da squadra, complimenti a loro. Partita della svolta? Siamo ancora sotto un treno, bisogna costruirsi la credibilità un passo alla volta. Quando vivi nell’incertezza e nelle sconfitte arrivate a pochi minuti dalla fine è difficile venirne fuori. Se non hai carattere e fede rischi di abbandonarti".



L'allenatore del Torino prosegue: "Lukic? E’ un grande giocatore, può fare tutto. Io sono stato sempre schietto, ho sentito tanti psicologici dopo la partita. Ma il rapporto con la squadra ce l’ho io. Ai miei giocatori dico sempre che mi possono dire tutto, ma non che non sia diretto".