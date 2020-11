Genoa-Torino 1-2



Sirigu 6: un paio di uscite alte e un bacio sulla fronte di Singo che lo sostituisce alla mezzora sulla girata di Rovella.



Singo 6,5: esordio da titolare per il giovane ivoriano che salva la sua porta murando la sforbiciata di Rovella. In affanno quando è puntato, devastante quando parte in velocità.

(dal 29’ st Vojvoda 5,5: qualche affanno di troppo al cospetto di un frizzante Parigini).



Bremer 6,5: serata relativamente tranquilla per il centrale brasiliano che si destreggia con mestiere di fronte agli evanescenti attacchi del Genoa.



Lyanco 6: con le buone o le cattive alla fine porta sempre a casa la pagnotta.



Murru 6: sul suo vecchio campo forma una catena di sinistra di ex blucerchiati con Linetty. Una confidenza che si vede bene in fase difensiva, meno in quella propositiva.

(dall’8 st Rodriguez 6: dalla sua parte il Genoa non si vede mai. E il merito è anche il suo).



Gojak 6,5: cuce il gioco con grande attenzione, facendosi trovare sempre nel cuore dell’azione. La sua autonomia è però limitata.

(dall’8 st Meite 6: porta freschezza e muscoli ma anche un po’ di evitabile nervosismo)



Rincon 6,5: in estate sembrava destinato a salutare la Mole. Oggi appare una pedina indispensabile per dinamismo e presenza fisica nello scacchiere del Toro.



Linetty 6,5: prova senza acuti ma di grande regolarità e costanza per l’ex sampdoriano.

(dal 43’ st Ansaldi SV)



Lukic 7: prosegue nel momento magico timbrando subito il suo terzo gol consecutivo e mettendo lo zampino anche nel 2-0. Galleggia tra le linee avversarie tenendo in continua apprensione la retroguardia rossoblù.



Verdi 6: molto sacrificio per lui, non sempre ripagato a dovere. Contribuisce comunque a tenere alta la pressione del Toro.

(dall’8 st Bonazzoli 5,5: spreca la palla che potrebbe chiudere anzitempo la contesa preferendo un tiro sbilenco ad un assist facile da finalizzare per Belotti).



Belotti 7: in dubbio fino all’ultimo, il capitano stringe i denti e scende in campo, lasciando il segno nell’azione del raddoppio granata con un colpo da campione. Ma è tutta la sua gara ad essere da applausi.



All. M. Giampaolo 7: il Grifone si conferma il suo talismano preferito. Il Toro trova la prima vittoria stagionale e lui mette un buon puntello ad una panchina ancora non totalmente salda. Merito di un avvio di gara fulmineo dei suoi ragazzi che mettono alle corde il Genoa costringendolo al doppio errore che porta in dote le reti che chiudono la sfida in meno di mezzora. Il finale è di nuovo un thriller ma questa volta senza sorprese.