"Oggi una partita tosta. Abbiamo preso 1 punto in un campo difficile. Ancora manca tanto, dobbiamo essere positivi, e continuare tutti insieme, perché alla fine, questa gioia sarà di tutti. Giocatori e tifosi" parole queste postate su Instagram, al termine di Fiorentina-Torino, da Cristian Ansaldi. Ma il pensiero del terzino è quello di un po' tutta la squadra.



L'1-1 con cui è terminata la partita del Torino contro la Fiorentina sembra infatti aver soddisfatto i giocatori del Torino. ​"Un buon punto per ripartire! Mercoledì dobbiamo dimostrare il nostro valore!!!" ha affermato sui social Armando Izzo. "​Un punto combattuto che bisogna far valere con una vittoria mercoledì prossimo" ha invece spiegato Rincon.