Torino: gioia Vlasic, torna al gol con la Croazia dopo quasi 3 anni

Nikola Vlasic non si ferma più e, dopo la rete realizzata con la maglia del Torino nell’ultima partita di campionato giocata e vinta sul campo dell’Udinese (2-0), trova la via del gol pure con la sua nazionale. E’ dell’ex calciatore di Cska Mosca e West Ham il sigillo sull’1-1 nella partita amichevole che la Croazia ha disputato in Egitto.



ROTTO IL DIGIUNO - Secondo gol consecutivo dunque per Vlasic, che in granata era rimasto a secco per due mesi - lo scorso 7 gennaio aveva contribuito al netto 3-0 rifilato dalla formazione allenata da Ivan Juric al Napoli - e che in Serie A è a quota 3 centri e 2 assist dopo 27 giornate. Con la Croazia ha invece raggiunto il traguardo delle 8 realizzazioni alla presenza numero 55: l’ultima rete risaliva al 7 settembre 2021, in un 3-0 alla Slovenia per le qualificazioni al Mondiale 2022.