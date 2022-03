Ivan Juric starebbe guardando nella sua vecchia casa alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione.



Il tecnico del Torino, alle prese con i dubbi suscitati dai due attuali portiere Vanja Milinkovic-Savic ed Etrit Berisha, avrebbe suggerito alla dirigenza granata di tentare un affondo con il Genoa per garantirsi le prestazioni del suo connazionale Adrian Semper, attuale vice di Salvatore Sirigu in rossoblù. Il croato ex Chievo rappresenterebbe comunque un'alternativa alla prima scelta: il napoletano Alex Meret.



Lo riferisce stamane Tuttosport.