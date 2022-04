Armando Izzo e Simone Zaza sono due tra i giocatori che a fine stagione lasceranno il Torino: entrambi sono fuori dal progetto tecnico di Ivan Juric e, soprattutto, percepiscono stipendi ritenuti troppo alti per i nuovi parametri della società granata.



Sia Zaza che Izzo guadagnano circa 1,7 milioni di euro a stagione: in totale circa 3,5 milioni e mezzi netti all'anno. Per questo il Torino cercherà di cederli a fine stagione.