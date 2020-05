In Francia il campionato 2019/2020 non riprenderà: lo stop alla Ligue 1 sta portando inevitabile perdite a diversi club tra i quali anche il Monaco che, tra giocatori presenti in rosa e quelli che torneranno dai prestiti, ha circa una sessantina di calciatori tesserati. Molti di loro in estate verranno ceduti a titolo definitivo, in modo che da sopperire al passivo di bilancio.



Tra i calciatori che potrebbero lasciare il Monaco c'è anche Kamil Glik. Il difensore polacco vorrebbe tornare al Torino, come lui stesso ha raccontato nelle scorse settimane: ora sta a Urbano Cairo e al ds Davide Vagnati fare la loro mossa.