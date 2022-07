Il Torino e Gnonto sono sempre più distanti: nelle scorse settimane la società granata aveva fatto un sondaggio con l'entourage dell'attaccante e con lo Zurigo per cercare di capire la fattibilità di un'eventuale trattativa ma l'affare non è mai decollato.



I costi dell'operazione sono troppo alti e per questo il Torino ha al momento interrotto i vari discorsi per Gnonto: per rinforzare la trequarti sono ora altri gli obiettivi.