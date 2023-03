C'è un ballottaggio nella difesa del Torino in vista della partita di lunedì sera contro il Sassuolo: Ivan Juric deve decidere se schierare Koffi Djidji e Andreaw Gravillon nel ruolo di centrale di destra della difesa a tre.



Il primo è al momento in vantaggio sul secondo, ma è possibile anche una staffetta tra i due a gara in corso come è avvenuto nelle ultime due partite contro il Lecce e contro il Napoli.