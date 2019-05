Samuel Gustafson, tra i vari giocatori del Torino in prestito tra serie B e serie C, è uno di quelli che è riuscito a ritagliarsi lo spazio maggiore. Il centrocampista svedese è ben presto diventato uno dei titolari del Verona e ora spera di conquistare la promozione in serie A. I gialloblù si sono infatti qualificati alla finale playoff dove affronteranno il Cittadella.



"Voglio la serie A con il Verona" ha dichiarato Gustafson dopo la semifinale con il Pescara. Se i gialloblù dovessero essere promossi in serie A la trattativa per la cessione a titolo definitivo di Gustafson può decollare.