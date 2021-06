Il Torino ha trovato l'accordo con la Spal per l'acquisto di Etrit Berisha e, nei prossimi giorni, l'affare sarà definito. Il portiere albanese si trasferirà in granata con la formula del trasferimento a titolo definitivo: la società di Ferrara dalla cessione del proprio numero 1 incasserà 1 milione di euro.



Per quanto riguarda il contratto del giocatore, Berisha firmerà un contratto di due anni a circa 1 milione di euro a stagione. Nei prossimi giorni il portiere sarà a Torino per le firme sul nuovo contratto.