Il Torino ha messo nel proprio mirino, in vista della prossima stagione, il centravanti ​Eric Choupo-Moting di proprietà del Paris Saint-German. L'attaccante è in scadenza di contratto e non rinnoverà con il club francese per questo potrà essere acquistato a parametro zero.



Per cercare di convincere ​Choupo-Moting a sposare la causa granata, il Torino è intenzionato a proporgli un contratto biennale da 2 milioni a stagione più bonus. Il 31enne attaccante al Paris Saint-Germain guadagna 4 milioni di euro all'anno.