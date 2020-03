Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore intenzione in vista della prossima stagione c'è anche il centrocampista del Milan Lucas Biglia. Il calciatore argentino è in scadenza di contratto e a fine anno potrà liberarsi a parametro zero, ma i dirigenti granata non hanno ancora sciolto tutti i dubbi legati a una possibile trattativa.



A preoccupare il direttore sportivo Massimo Bava sono i tanti infortuni avuti da Biglia negli ultimi anni, che non gli hanno permesso di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità.