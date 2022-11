I vari calciatori del Torino che non sono impegnati con le rispettive nazionali ai Mondiali in Qatar o che non lo sono stati negli scorsi giorni nelle amichevoli internazionali, hanno iniziato a rientrare dalle vacanze che Ivan Juric aveva concesso dopo lo stop del campionato.



Lunedì è in programma la ripresa degli allenamenti al Filadelfia e, eccezion fatta per chi ha ancora qualche giorno di permesso, per i vari calciatori granata c'è una convocazione a cui rispondere.