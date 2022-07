Il Torino sta per incassare 40 milioni dalla Juventus per Gleison Bremer (senza considerare i bonus che potrebbero arrivare il prossimo anno), come reinvestirà quei soldi Urbano Cairo?



Uno degli obiettivi principali di mercato della società granata è Laurienté, trequartista di proprietà del Lorient che da settimane è al centro di una fitta trattativa. Prima di provare ad affondare il colpo decisivo il Torino attendeva di incassare i soldi della cessione di Bremer: ora può partire l'assalto decisivo.