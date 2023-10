#Torino, la carica dei tifosi al Filadelfia in vista del derby con la #Juve pic.twitter.com/ruEbu8wkYR — calciomercato.com (@cmdotcom) October 6, 2023

Cori, striscioni, bandiere, fumogeni: così i tifosi del, a meno di 24 ore dal derby contro la, hanno caricato la squadra. Al termine dell'allenamento di rifinitura, sono stati aperti i cancelli del Filadelfia per far entrare i circa 500 sostenitori granata che si erano dati appuntamento per caricare la squadra.Dietro a una delle due porte è stato appeso uno striscione con scritto: "". Tifosi e giocatori insieme hanno poi saltato al coro "Chi non salta bianconero è". Sono stati dedicati poi cori personalizzati a Ivan Juric, Alessandro Buongiorno (che domani sarà assente per infortunio) e al capitano Ricardo Rodriguez, ma soprattutto i tifosi hanno chiesto a gran voce di onorare la maglia granata e di vincere domani il derby contro la Juventus.