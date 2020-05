Maglie, sciarpe e anche qualche mascherine del Torino ma, soprattutto, uno striscione con scritto "+39": così alcuni tifosi granata hanno voluto ricordare e omaggiare le vittime della strage dell'Heysel (domani ricorre il 35° anniversario).



Per esporre il loro striscione, i tifosi granata hanno scelto un luogo simbolo della storia del Torino come lo è Superga, il luogo dove il 4 maggio del 1949 si è consumata un'altra tragedia per il calcio italiano e non solo: sul terrapieno della Basilica si schiantò l'aereo che riportava a casa il giocatori del Grande Torino dopo una trasferta a Lisbona. Una tragedia, esattamente come quella dell'Heysel, che va al di là dei colori, come il gruppo di tifosi del Toro ha dimostrato.