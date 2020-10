Una raccolta firme on line per chiedere a Urbano Cairo di cedere il Torino: è questa l'ultima iniziativa dei tifosi granata che da diverso tempo contestano l'operato del presidente.



La frattura tra Cairo e la piazza è ormai totale e difficilmente ricomponibile, da mesi si susseguono manifestazione di protesta e contestazione nei confronti del patron che, finora, ha però sempre ribadito di non aver intenzione di vendere la società.