Mentre da un lato prosegue la trattativa tra il Torino e il Besiktas per il trasferimento il Turchia di Adem Ljajic, dall'altro i tifosi granata stanno cercando in ogni modo di convincere il fantasista serbo a restare in granata, anche se quest'anno non avrà una maglia da titolare garantita nella formazione di Walter Mazzarri.



All'allenamento di ieri pomeriggio al Filadelfia erano presenti circa 1.500 tifosi granata che, dalle tribuna durante la sessione di lavoro, fuori dai cancelli mentre i calciatori lasciavano l'impianto, hanno fatto sentire tutto il loro affetto a Ljajic invitandolo a restare. Basterà per evitare che il numero 10 venga ceduto?