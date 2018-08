Secondo quanto riportato da Tuttosport il futuro dell'attaccante del Torino, Iago Falqué è ancora in bilico. Le dichiarazioni post-gara contro la Roma non sono passate inosservate e con la corte di club spagnoli come il Siviglia ancora viva l'ipotesi di un addio entro fine mercato non è esclusa. Il motivo non risiede però nella volontà di cedere l'attaccante, bensì in quella di non riuscire a piazzare sul mercato gli esuberi Ljajic e Niang.