Iago Falque giocherà la prossima stagione con la 10 del Torino sulle spalle: "So che qui l'hanno vestita grandi giocatori, ci tenevo - racconta lo spagnolo a Sky Sport - Sicuramente è una maglia che dà più responsabilità, sono contento di averla presa". Sul modulo: "Stiamo lavorando sul 4-3-3 e sul 3-4-1-2. Io? L'allenatore mi sta provando in più posizioni. A livello di squadra, dopo la scorsa stagione abbiamo fatto un salto di qualità importante e si vede dall'entusiasmo dei tifosi e dalla sicurezza che abbiamo in allenamento".