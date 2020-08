In questi seconda parte di stagione, anche grazie ad alcuni suoi gol, Iago Falque ha dato un contributo importante alla salvezza del Genoa. Ora che il prestito è terminato, resta da capire se lo spagnolo verrà riscattato dai rossoblù o se invece tornerà al Torino.



Il Genoa ha la possibilità di acquistare a titolo definitivo Falque versando nelle casse del Torino 8 milioni di euro: in casa granata la speranza è che la clausola del riscatto non venga esercitata e che il giocatore possa tornare alla base dove sia il tecnico Marco Giampaolo che il dt Davide Vagnati lo accoglierebbero a braccia aperte.