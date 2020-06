Prima di fiondarsi a testa bassa sul mercato, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, dovrà risolvere la questione allenatore: confermare Moreno Longo o optare per un nuovo allenatore? Le partite che attendono i granata saranno decisive per l'attuale tecnico del Toro che, se dovesse inanellare una serie di risultati positivi, potrebbe essere confermato.



In caso contrario nella prossima stagione ci sarà un nuovo allenatore sulla panchina del Torino: tra i tecnici tenuti sotto osservazione da Vagnati, oltre a Ivan Juric, Marco Giampaolo e Stefano Pioli, c'è anche Eusebio Di Francesco.