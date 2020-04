Il Torino ha chiuso il 2019 con una perdita di 13,9 milioni di euro. E' il secondo anno consecutivo che la società granata chiude l'anno con il bilancio in rosso: nel 2018 la perdita era stata leggermente inferiore, 12,3 milioni. In totale, però, il bilancio dell'ultimo triennio è comunque positivo: nel 2017 il club del presidente Urbano Cairo aveva chiuso con un guadagno di 37,2 milioni.



Il valore della produzione, negli ultimi dodici mesi, ha comunque avuto un incremento di 2,5 milioni rispetto all'anno precedente, grazie anche ad alcune plusvalenza ma soprattutto per i maggiori ricavi da stadio, dovuti anche alla partecipazione ai preliminari di Europa League.