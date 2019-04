Dopo cinque anni consecutivi di bilanci chiusi in attivo, nel 2018 il Torino ha per la prima volta chiuso il proprio anno fiscale in passivo con un debito di 12,3 milioni di euro: a riferirlo è Calcio e finanza.



Tra i fattori che hanno influito negativamente c'è l'aumento del tetto ingaggi: per gli stipendi dei calciatori e dello staff tecnico, nel 2018, Urbano Cairo ha speso 7,5 milioni di euro in più rispetto al 2017. A differenza delle stagioni precedenti, la scorsa estate il Torino non ha inoltre venduto nessuno dei suoi pezzi pregiati (anche Adem Ljajic e M'Baye Niang sono stati ceduti in prestito con diritto di riscatto il primo, obbligo il secondo).