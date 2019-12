Lo scorso gennaio Lyanco si trasferì dal Torino al Bologna con la formula del prestito. Fu Sinisa Mihajlovic, che lo aveva già allenato proprio durante la sua esperienza in granata, a volerlo fortemente in rossoblù. Il difensore brasiliano, il prossimo gennaio, potrebbe fare lo stesso identico percorso di un anno.



Mihajlovic rivorrebbe infatti Lyanco come rinforzo per la difesa del suo Bologna. Il centrale al momento è indisponibile per infortunio ma, con l'esplosione di Gleison Bremer, potrebbe faticare a trovare spazio nella difesa del Torino una volta che si sarà ristabilito, per questo motivo prende piede l'ipotesi di un prestito.