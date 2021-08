Per il dt del Torino, Davide Vagnati, riuscire a portare sotto la Mole ​Sebastian Walukiewicz sarà tutt'altro che semplice. Il Cagliari, infatti, non sembra intenzionato neppure ad aprire una trattativa per la cessione del difensore polacco.



Il Torino è alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Lyanco, ormai prossimo alla cessione e ​Walukiewicz è uno di quelli che sono stati seguiti con maggiore attenzione.