Quella per provare a portare Joao Pedro al Torino sarà una trattativa lunga e difficile, sia per la concorrenza sul giocatore, sia per le richieste economiche del Cagliari. Per il momento il dt Davide Vagnati ha solamente sondato il terreno con l'agente del giocatore e con il ​club sardo, ma nessuna trattativa è ancora stata imbastita, come ha spiegato anche il ds rossoblù Marcello Carli a Torino Granata:



"Il Torino non l’ho mai sentito e per noi João Pedro è un giocatore top e in questo momento non abbiamo nessuna trattativa con il Torino, questa è la verità. Noi in società non abbiamo sentito nessuno e non è un problema perché João Pedro ce lo teniamo bello stretto”.