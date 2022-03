Il campionato di Dennis Praet potrebbe non essere ancora terminato. Il centrocampista, infortunatosi al piede nelle scorse settimane, potrebbe infatti tornare in campo per le ultime gare di campionato.



L'assenza di Praet in campo nelle ultime gare si è fatta sentire, il giocatore belga è infatti un elemento molto importante per gli equilibri di Ivan Juric, tanto che l'allenatore croato ha chiesto che venga riscattato in modo da poter contare su di lui anche nella prossima stagione.