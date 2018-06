Lucas Boyé resterà al Celta Vigo o rientrerà al Torino? Per il momento questa domanda è ancora senza una risposta definitiva. L'attaccante argentino lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito alla società spagnola che, per contratto, ha la possibilità di riscattare l'intero cartellino del giocatore versando nelle casse granata 12 milioni dei euro. Una cifra però, dopo le prestazioni non sempre convincenti di Boyé, ritenuta troppo alta.



I dirigenti Celta Vigo hanno quindi fatto sapere al Torino di essere disposti ad acquistare a titolo definitivo Boyé ma a un prezzo inferiore a quei 12 milioni stabiliti sei mesi fa: la trattativa è dunque in corso.