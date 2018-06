Solamente ventiquattro ore fa l'arrivo di Didier Ibrahim Ndong al Torino sembra essere certo, tanto che persino il direttore sportivo del Sunderland, Charlie Mathven, aveva pubblicamente dichiarato: "Abbiamo accettato l'offerta dei granata". Ora, però, l'acquisto del centrocampista originario del Gabon non è più così certo. Il Torino infatti ha bloccato la trattativa.



Ndong è un vecchio pallino del direttore sportivo Gianluca Petrachi, che lo segue dai tempi in cui giocava in Francia nel Lorient, il giocatore non ha però convinto del tutto né l'allenatore Walter Mazzarri, né il presidente Urbano Cairo, che al momento non è convinto di spendere i 7.5 milioni di euro necessari per acquistare il centrocampista.