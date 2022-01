Da Daniele Baselli a Tomas Rincon, da Simone Zaza a Simone Verdi: sono tanti i calciatori del Torino che potrebbero cambiare squadra a gennaio ma ogni trattativa è stata al momento congelata. A causa dei tanti casi di Covid nella squadra granata nei prossimi giorni non verrà lasciato partire nessuno.



Ivan Juric ha i giocatori contati per le prossime partite contro l'Atalanta e la Fiorentina e non può permettersi di perderne altri per via del mercato.