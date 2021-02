Dopo l'ottavo caso di un calciatore del Torino positivo al Covid appurato questa mattina, il direttore dell'Asl del capoluogo piemontese, Carlo Picco, ha spiegato all'Ansa che i calciatori granata dovranno continuare a stare in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni: "Si va avanti a monitorare la situazione e si continua con le disposizioni già date".



L'ipotesi di far riprendere gli allenamenti al Filadelfia, seppur in maniera individuale, è tramontata dopo che l'esito di un tampone effettuato ieri pomeriggio ha dato esito positivo.