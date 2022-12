Walid Cheddira è uno dei giocatori rivelazione del Bari in questa stagione ed è stato anche tra i protagonisti del Mondiale in Qatar con il suo Marocco. Il Torino ha posato i propri occhi su di lui per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Ivan Juric ma portarlo sotto la Mole sarà tutt'altro che semplice.



"Noi ce lo teniamo, a meno che non ci venga offerta una cifra irrinunciabile. Cheddira è un giocatore del Bari e con noi ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e ce lo teniamo stretto almeno fino al termine di questa stagione" ha spiegato il dt del Bari, Ciro Polito, in un'intervista rilasciata a Torino Granata.