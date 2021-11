Missione in Sud America per il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati: secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il dirigente granata si è recato in Argentina per visionare alcuni giocatori e, nei prossimi giorni, sarà anche in Brasile e in altri Paesi.



Questa non è la prima missione all'estero del direttore tecnico del Torino che, nelle scorse settimane, era in Olanda.