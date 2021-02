Come è noto, da circa una settimana in casa Torino è scoppiato un vero e proprio focolaio della variante inglese del Covid: sono otto i giocatori finora risultati positivi, più un componente dello staff medico.



Ma non solo, tra i contagiati dalla variante inglese del Covid ci sono alcuni famigliari stretti dei calciatori del Torino risultati positivi. In totale sono 17 le persone risultate contagiate a causa del focolaio scoppiato all'interno dello spogliatoio granata.