Gleison Bremer è uno dei giocatori del Torino più corteggiato sul mercato e ha diversi ammiratori soprattutto in Premier League (piace anche al Liverpool), il suo futuro è però strettamente legato a questo finale di campionato.



Il brasiliano è uno dei calciatori da cui il Torino vorrebbe ripartire nella prossima stagione ma sarà impossibile convincerlo a restare in caso di retrocessione in serie B. Se la formazione granata dovesse invece riuscire a ottenere la salvezza, sarà più semplice confermare anche Bremer.